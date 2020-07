Jean Delestrain assurait auparavant que cinq échevins suffisaient pour une commune de la taille de Celles.

Avec ce bouleversement politique, de nouvelles têtes vont intégrer le collège communal. Si les membres Cel’Avenir - PS Yves Willaert et Pierre Lejeune sont donc poussés vers la sortie, le groupe Objectif Citoyen en profite pour y faire monter Jean Delestrain, en tant que premier échevin, et Carine Breda tandis qu’Alain Huvenne occupera la présidence du CPAS de l’entité.

Voilà qui marque donc le retour au pouvoir de Jean Delestrain après de nombreuses et interminables années de travail dans l’opposition. Un travail qui a d’ailleurs été salué par l’ex-bourgmestre Yves Willaert.

"M. Delestrain, je reconnais que vous avez eu le meilleur score et que votre travail ingrat pendant de nombreuses années dans l’opposition était le travail d’un homme méritant et pugnace. Vous êtes un homme sage et réfléchi."

Yves Willaert ne comprenait cependant pas comment le néo-premier échevin avait accepté d’intégrer un collège communal de six mandataires qu’il dénonçait auparavant. "Vous disiez que Celles, commune de 5 500 habitants, pouvait être gérée avec cinq échevins. Le 6e échevin est-il le prix du pouvoir ?"

Rien de tout cela selon le principal intéressé. "Le soir du 14 octobre 2018, notre groupe a obtenu 46 % des votes. Dès lors, afin d’obtenir une équité démocratique, nous avons demandé un deuxième échevinat. Alain Huvenne, qui sera président du CPAS, va démissionner du conseil communal. Enfin, les dossiers étant de plus en plus complexes, cet échevinat sera apprécié pour éviter de passer à côté de subsides. Nous avons encore nos preuves à faire."

Encore félicité pour sa longévité au sein de la politique celloise, Jean Delestrain a assuré que sa façon de travailler ne changera pas.

M. Del.