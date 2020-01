Wap’Isol permet aux citoyens qui le désirent d’être accompagnés dans l’isolation énergétique de leur maison.

Fin 2018, l’intercommunale Ipalle a été lauréate d’un appel à projet visant la rénovation énergétique du bâti privé. C’est dans ce cadre qu’est née la plateforme Wap’Isol, qui offre de nombreux services à la population de Wallonie picarde.

"La volonté de la Région wallonne est d’atteindre, d’ici 2050, le label de Performance énergétique des bâtiments (PEB) de niveau A en moyenne sur l’ensemble du parc de logements", rappelle Hélène Bossut, chargée du projet du côté de l’intercommunale. C’est dans ce cadre que Walloreno permet aux citoyens qui le désirent de bénéficier de primes conditionnées à la réalisation d’un audit énergétique de leur logement.

Wap’Isol a de son côté pour objectif de rénover 1 % des logements des communes adhérentes. "Cela représente 1 650 habitations, soit 16 % du plan d’action en faveur de l’Énergie durable." La plateforme venant d’être lancée, il reste maintenant aux communes à y adhérer ou non. "La Ville de Mouscron a déjà fait savoir qu’elle n’était pas intéressée. Nous ne pourrons donc malheureusement pas accompagner les citoyens de cette commune."

Au niveau des services offerts par Wap’Isol, on retrouve dans un premier temps des séances d’information. "Le but est d’informer les citoyens sur les obligations pour l’obtention des nouvelles primes Rénovation/Énergie de la Région wallonne et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie tout en démontrant le gain économique engendré par la rénovation énergétique."

La plateforme tend également à travailler avec des entrepreneurs-ambassadeurs. Ces entreprises, actives en Wallonie picarde, s’engagent auprès de Wap’Isol à fournir un conseil argumenté orientant vers une rénovation performante et complète et à remettre à la clientèle un devis détaillé dans les 30 jours après la visite du logement des candidats rénovateurs après audit.

La tâche de Wap’Isol est d’autant plus importante dans la suite puisque la plateforme propose un accompagnement gratuit pour le citoyen car pris en charge par sa commune.

"Nous assurons un accompagnement technique des candidats rénovateurs pour compréhension et comparaison des devis obtenus, précise Hélène Bossut. L’accompagnement est également administratif puisque nous assurons des explications sur le nouveau système de primes et notre aide pour compléter les documents. Nous collaborons avec la Société terrienne du crédit social en charge des Écopack-Rénopack."

Malgré cet accompagnement, Wap’Isol laisse bien évidemment le choix final de l’entreprise en charge des travaux au citoyen. Un auditeur contrôlera de son côté l’exécution des travaux.

Plus d’informations via www.ipalle.be ou via wapisol@ipalle.be