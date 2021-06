Un air de jazz sur la Grand-Place de Tournai Tournai-Ath-Mouscron M.P. Chaque soir, du 23 au 27 juin, deux concerts seront proposés aux amoureux de jazz. © M.P.

Nombreux passionnés de jazz ont été déçus de ne pas profiter du célèbre festival l'année dernière. Effectivement, coronavirus oblige, les Tournaisiens ont dû se passer de l'événement l'année dernière. En attendant le festival de 2022, les organisateurs n'ont pas pu faire sans célébrer l'événement.



C'est pourquoi, le Magic Mirrors a été installé sur la Grand-Place de Tournai pour une édition un peu particulière. Chaque soir, du 23 au 27 juin, deux concerts seront proposés aux amoureux de jazz. Le célèbre chapiteau permettra d'accueillir dès ce mercredi, 200 personnes. D'autres rendez-vous sont prévus dans le parc de l'Hôtel de Ville et sur un podium installé sur la Grand-Place.



Au programme, le groupe Ayahuesca composé de trois jeunes Tournaisiens, Guy Verlinde, le bluesman en Flandre et aux Pays-Bas. Nicolas Buysse, accompagné du trompettiste de jazz Greg Houben, comédien et chanteur, vous proposeront dans le parc de l'Hôtel de Ville, un parcours guidé par la chaleur poétique de Jacques Prévert. Pour conclure le dimanche en beauté, Philip Catherine sera sous le Magic Mirrors pour faire vibrer les amoureux de jazz.