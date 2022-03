Vivant mal la séparation, Sandor se serait rendu à plusieurs reprises au domicile de la victime pour obtenir une seconde chance. L'amoureux transi déposait des mots doux sous la porte et a même jeté un compresseur dans la baie vitrée car Marie-Henriette ne voulait pas lui ouvrir. "J'aurai mis 10 minutes pour remplacer ce carreau, il n'a pas mort d'homme", a précisé le prévenu. "J'espérais que notre relation s'arrange. Dans tous les cas, je ne me suis jamais montré violent contrairement à elle qui m'a frappée avec un chevron. J'ai fait pas mal de choses dans cette maison. J'ai même construit une piscine. Aujourd'hui, c'est son nouveau compagnon qui en profite".

"Le prévenu fait le show"

Selon le représentant du ministère public, Sandor a fait vivre un enfer à Marie-Henriette. "J'ai l'impression que Monsieur fait son show. Il aurait dû venir lire son dossier afin de prendre conscience des conséquences de ses actes. Vous avez agressé physiquement et psychologiquement une personne". Le procureur du roi a également précisé que lors de l'intervention des services de police, la victime présentait des griffes et des hématomes importants. Une peine de 18 mois de prison a été requise.

Lors de l'audience, la juge n'a pas manqué de lire une lettre que Marie-Henriette avait adressée au tribunal. "Sandor me harcèle et vient chez moi constamment. Je n'ose même plus me rendre à Tournai. Il s'en prend également à ma famille et à mon voisinage. Il indique que je lui appartiens. La peur est permanente, il faut que la justice intervienne pour qu'il ne cause pas d'autres victimes".

Pour conclure, le prévenu a déclaré qu'il habitait aujourd'hui à 4km du domicile de Marie-Henriette et ne l'embêtait plus. Dans cette affaire, il a sollicité l'acquittement ou un sursis. Le jugement sera prononcé le 5 avril.