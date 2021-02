Un appel à témoins lancé après l'agression de deux jeunes filles à Mouscron Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les victimes, qui ont été prises à partie par deux individus, ont été légèrement blessées.

© BAUWERAERTS DIDIER`

Ce vendredi soir, peu avant 20h, deux jeunes filles qui marchaient le long de l'avenue de Bourgogne en direction de la rue Pasteur, dans le quartier du Tuquet à Mouscron, ont été agressées par le passager d'un véhicule Citroën C3 de couleur gris-clair. Peu de temps après, l'homme en question a été rejoint par le conducteur du véhicule.



Les victimes ont alors été prises à partie par les deux hommes qui ont réussi à leur dérober leur téléphone portable. Une altercation entraînant des blessures légères s'en est suivie au niveau de la rue Camille Lemonnier. "Après ce vol avec violences, les auteurs ont quitté les lieux en direction de la frontière de la Marlière", signale Mme Sophie Thomas , substitut du procureur du roi.



Le parquet lance d'ailleurs un appel à témoins. "Le plus jeune des agresseurs est un homme âgé d'environ 17 ans, de type Nord-africain, portant des vêtements noirs. Le chauffeur, âgé de 30 à 35 ans, portait une doudoune rouge, un pantalon rouge et une casquette."



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, prenez contact avec la police de Mouscron via le 056.863.000. La discrétion sera bien évidemment assurée.