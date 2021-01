Il y a quelques semaines, la Task Force Covid de Wallonie picarde a mis sur pied une valise pédagogique à destination des élèves du primaire et du secondaire. Cette valise a ainsi été initialement conçue pour être exploitée par les enseignants avant les dernières vacances de Noël., rappelle-t-on du côté de la Task Force Covid Wapi. La page web de la valise pédagogique a ainsi connu un beau succès puisqu'on dénombre plus de 1 700 visites. Si les plus gros utilisateurs sont à compteur à Mouscron, à Tournai avant Ath et Péruwelz, on en dénombre également bien au-delà de la région puisque la page a également été visitée à Bruxelles, à Mons et même en Flandre.