Depuis des années, le Beau vélo de Ravel a son petit et grand succès selon les régions et les époques. Ce samedi, il est passé dans le centre-ville de Tournai.

A cette occasion, le marché du samedi qui se tient sur la Grand-place a été déplacé. Force est de constater que le centre-ville a subi plus que profité de cette balade orchestrée sous forme de show Rtbéen. On pourra mettre cela sur le compte de la météo, de la décentrilisation du point de rendez-vous à Saint-Luc à Ramegnies-chin et d'autres arguments. A chacun de juger.

Mais certains commerçants reconnaissaient que le marché, même dans les jours les plus noirs suite à la météo, étaient de loin les plus rentables. © Boucau

Quant au flot de cyclistes, il n'a guère été très important .

Bref, le show médiatique, même avec la voix célèbre et monocorde de l'animateur originaire de la région et le charme de l’animatrice Sara De Paduwa, n'ont pas fait recette sur la grand-place de Tournai.

Le chiffre de 5000 participants a été cité.

La formule serait-elle à bout de souffle ? © Boucau

Evidemment, le montage de séquences vidéos démontera probablement ces arguments. On filme au grand angle ou on fait travailler le zoom pour cibler…

Ceux qui étaient sur la Grand-place ont applaudi à plusieurs reprises certaines présentations orchestrées par l'équipe de la RTBf soucieuse de soigner l'ambiance. Plusieurs prises ont été nécessaires pour donner un semblant d'ambiance au détriment de la spontanéité d'un événement qui devrait logiquement faire frissonner le public.

Le show dans toute sa splendeur… comme sur une scène de cinéma.

Mais en soirée, le spectacle est gratuit.

La foule, à cette occasion réunie face aux caméras, sauvera probablement l'image qu'on retiendra de ce rendez-vous.

Reste à espérer que les participants reviendront …à vélo dans le centre de Tournai par ces prochains beaux jours de beau temps !