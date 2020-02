Un grave accident de la circulation impliquant trois voitures s'est produit mardi soir sur l'autoroute E42 à Péruwelz. Grièvement blessé, l'un des conducteurs a dû être désincarcéré.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, peu après 22h30, d'une violente collision entre trois voitures le long de l'autoroute E42, à hauteur de Péruwelz. L'accident a eu lieu à Brasménil dans le sens Mons-Tournai.

Un des conducteurs a dû être désincarcéré, une opération longue et délicate. Grièvement blessée, la victime a été transférée à l'hôpital. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées et hospitalisées. On ignore les circonstances de cette collision.