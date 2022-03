La crise sanitaire a amené le centre cultuel à se réinventer, faute de pouvoir organiser son traditionnel cortège carnavalesque. Le concept de parcours artistique éphémère, expérimenté l’an dernier sur le Ravel de Leuze, avait recueilli un franc succès auprès des familles.

Après le carnaval des Masqués, l’ancienne ligne 86 prendra un petit air de carnaval de Venise. Un univers onirique avec ses masques, ses costumes aux couleurs chatoyantes et ses regards mystérieux.

Dès ce samedi, jusqu’au dimanche 13 mars, de nombreuses installations créatives habilleront les quelque 700 mètres du tronçon compris entre l’avenue de la Libération (à hauteur de la LeuzArena) au chemin du Bois Périer. "Au-delà des décorations, nous avons essayé de rendre ce parcours-expo le plus ludique et interactif possible", explique Claire Veys, animatrice et chargée de communication au centre culturel. " Les participants auront la possibilité de scanner avec leur smartphone des QR codes qui leur permettront de découvrir des capsules vidéo réalisées avec nos bonimenteurs sur le thème du carnaval de Venise. On proposera aussi un petit jeu d’enquête, qui sera téléchargeable sur notre page Facebook et mis à disposition du public sur le Ravel ainsi qu’au centre culturel. "