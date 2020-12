Un collège présidentiel pour le PS Wapi Tournai-Ath-Mouscron M .Del. Une réorganisation était nécessaire vu les nouvelles fonctions de Ludivine Dedonder. © BELGA

Du changement a été annoncé à la tête de la Fédération socialiste de Wallonie picarde. En effet, la nouvelle fonction de Ludivine Dedonder, nommée ministre de la Défense, est statutairement incompatible avec la présidence de la Fédération.



De nouvelles élections internes auraient alors dû être organisées mais, vu la crise sanitaire que nous traversons, cela a été rendu impossible. C'est donc le Comité fédéral qui a établi comment le PS Wapi allait être piloté.



Un Collège présidentiel a donc vu le jour. Il est ainsi composé du coprésident élu, Pascal De Handschutter, des trois vice-présidents que sont Fatima Ahallouch, Dorothée De Rodder et Bruno Lefebvre, soit les représentants des trois arrondissements qui composent la Wallonie picarde, ainsi que du secrétaire fédéral, Léonard Pollet. Un Collège qui sera mis en place pour une durée d'un an.



"Un beau défi, dans une équipe qui se veut à l’écoute, et qui sera le relais des militants et des citoyens, sur l’ensemble du territoire de Wallonie picarde", a pour sa part déclaré Fatima Ahallouch, députée wallonne et communautaire, sénatrice et cheffe de groupe PS au conseil communal mouscronnois.