Une opération conjointe entre la police, le service urbanisme de la Ville de Tournai et le SPF économie a eu lieu le 25 mars dernier au niveau d’un commerce d’alimentation générale sur la place Paul-Emile Janson, au pied de la cathédrale. "Il s’agit, pour être plus précis, d’un commerce que j’appelle un magasin de nuit déguisé en magasin de jour", précise le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "Il faut savoir qu’actuellement, je peux agir pour empêcher la création de nightshops sur Tournai. Nous avons en effet depuis plusieurs années intégré dans notre règlement général de police des dispositions contraignantes qui se basent sur la tranquillité publique et qui font en sorte qu’aujourd’hui, ouvrir un nightshop est devenu quasi impossible".

"Par contre, je ne peux empêcher qu’un commerce vendant le même type de produits en journée puisse s’ouvrir. C’est pour cette raison que plusieurs nighshops se sont, du jour au lendemain, transformés en magasin de jour. Si je ne peux agir sur leur ouverture, il est par contre possible que des contrôles soient menés, des contrôles qui portent sur plusieurs domaines".

Le 25 mars, l’opération multidisciplinaire a permis de constater que le commerce n’était pas en ordre d’urbanisme. Il était en infraction pour création d’un logement sans permis au niveau de l’étage, dispositifs publicitaires qui n’avaient pas fait l’objet d’un permis, pose d’un caisson de volet extérieur et mise en peinture de la façade dans le périmètre UNESCO dont aucune demande n’avait été faite. Par ailleurs, le bâtiment était en défaut de mise en conformité au niveau de la zone de secours. Parallèlement, les agents du SPF économie ont procédé à divers contrôles qui ont conduit à la mise sous scellés du fonds de commerce.

Suite à cette opération, le parquet avait décidé de placer le commerce sous scellés dans l’attente de la mise en régularisation des nombreuses infractions. Il y a peu, la police a été appelée sur place pour constater que le commerçant avait brisé les scellés. Bien évidemment, ils ont été remis et le commerçant risque de nouvelles poursuites.