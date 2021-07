Les propositions de noms de casernes doivent être envoyées via un formulaire en ligne se trouvant sur la page Facebook et le site Internet de la Zone de secours de Wallonie picarde. Après la clôture du concours qui a lieu le 25 août, le Conseil de zone désignera un ou une gagnant(e) par caserne. Trois personnes auront alors la chance de recevoir un bon cadeau de 150 euros à dépenser dans un restaurant situé dans l'une des 19 communes. Une belle manière de soutenir l'Horeca après plusieurs mois difficiles. "Ce concours a plusieurs objectifs dont celui de continuer à faire découvrir la Zone de secours à la population. Que les personnes se l'approprient et prennent conscience de son fonctionnement. En lançant ce concours original, je souhaite absolument que la Zone de secours fasse partie du paysage habituel des Wallons picards", déclare le Président Paul-Olivier Delannois. Les heureux gagnants seront prévenus le 30 août prochain. Il est donc demandé aux participants de choisir un nom pour la ou les casernes de leur choix. Cela peut être une personnalité de la région, une référence historique ou patrimoniale. Les citoyens devront donc laisser libre cours à leur imagination pour surprendre les responsables de la Zone de secours.

La Zone de secours de Wallonie picarde a décidé d'organiser un concours tout à fait original afin de trouver un nom pour les nouvelles casernes de Blaton, Rebaix et Evregnies. Ainsi, toute personne de plus de 18 ans ou plus, résidant dans l'une des 19 communes couvertes par la Zone de secours peut participer au concours.