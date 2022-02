Depuis 2016, via Crea-Comm, l’ASBL Tournai Centre-Ville octroie une aide au loyer d’un an pour soutenir la création de commerces dans des cellules vides du centre-ville. C’est donc un authentique bon signe si trois endroits (rue Tête d’Argent, placette aux Oignons et place Paul-Émile Janson) viennent d’être retirés de la liste des rues éligibles. "Parce que dans ces rues le nombre de cellules vides est aujourd’hui nul ou pratiquement inexistant", indique l’échevine Caroline Mitri.

Cinquante commerces ont pu être lancés avec le soutien de cet appel à projets. Les trois quarts d’entre eux (37 exactement) sont toujours ouverts. 13 commerces ont fermé leurs portes mais dix de ces cellules sont occupées aujourd’hui. "C’est vraiment très clair: cette aide permet d’initier une dynamique sur le plus long terme", insiste la présidente de Tournai Centre-Ville. "Et, si pas mal de commerces ont quitté leur emplacement de départ c’est pour déménager, dans le quartier ou parfois ailleurs en ville, parce qu’ils avaient besoin d’un espace qui correspondait mieux à leurs nouveaux besoins de développement".