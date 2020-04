Le célèbre festival de musique électro ne pourra se tenir suite à la décision du Conseil national de sécurité.

L’annonce était redoutée par de nombreux festivaliers et a finalement été officialisée ce mercredi après le dernier Conseil national de sécurité : les festivals et autres événements de masse ne pourront pas se tenir jusqu’au 31 août prochain.

"On s’attendait depuis des semaines, voire des mois, à une pareille annonce mais c’est clair que c’est un coup dur, nous explique Sébastien Dewaele, président de la Jeunesse rongycienne que l’on retrouve derrière le So W’Happy Festival, un des plus gros événements majeurs de la région. Tous les DJ étaient évidemment déjà réservés et une grosse partie a déjà été payée… Un gros travail commence désormais pour tenter de reporter le plus d’artistes possible à l’année prochaine."

C’est au moins une bonne nouvelle, cette annulation forcée ne va pas compromettre la survie du festival. "Il est clair et net que la situation serait beaucoup plus critique si nous étions à notre première ou deuxième édition. Ici, nous en sommes déjà à la huitième et nous avons donc les reins suffisamment solides pour faire face. Il ne faut cependant pas se leurrer, cette situation va nous coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros. Nous pensons surtout à nos partenaires et à nos prestataires pour qui cela sera plus difficile…"

L’annulation de l’édition 2020 ne va pas non plus compromettre l’évolution du So W’Happy qui ne cesse de grandir depuis son lancement en 2013. "Comme lors de chaque édition, nous avions prévu d’améliorer nos infrastructures avec de meilleures scènes, une meilleure line-up, etc. Cela sera toujours le cas en 2021."

Évidemment, comme de nombreux organisateurs, Sébastien aurait préféré voir cette annonce être officialisée plus rapidement. "Plus les semaines avançaient et plus nos frais étaient engagés. Heureusement, nous avions mis pas mal de choses en stand-by. On sait aussi que cette décision a dû être longtemps réfléchie vu les enjeux énormes qu’il y a derrière."

Les festivaliers qui s’étaient procuré leur billet en prévente peuvent être rassurés. En effet, le ticket sera automatiquement valable pour la prochaine édition qui se tiendra du 9 au 11 juillet 2021. "Les festivaliers qui le souhaitent peuvent également transformer, sans frais, leur billet en bon à valoir pour être utilisé l’année prochaine. Cela leur permettra par exemple de changer de jour ou de type de ticket. Enfin, ils peuvent également se faire rembourser leur billet, sans les frais bancaires."

La meilleure façon de soutenir vos festivals préférés est de garder votre ticket pour la prochaine édition. "C’est effectivement la meilleure façon de nous aider !"