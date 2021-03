Un nouveau palais de justice pour Tournai. Voilà une demande qui traverse les années sans véritablement avancer. Afin de sérieusement faire avancer les choses, et surtout afin de maintenir un lieu de justice au sein de la cité des Cinq Clochers, la Ville de Tournai a tenu à prendre les choses en main. C'est ainsi que, alors que plusieurs pistes ont été étudiées, il a été constaté que l’emplacement idéal se situerait sur le parking de la prison, propriété de la Ville, ce qui faciliterait les transferts de prisonniers. Les élus communaux ont ainsi dernièrement marqué leur accord de principe sur l’octroi au profit de la régie des bâtiments d’un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans.", détaille-t-on du côté de la Ville. Plusieurs clauses ont par ailleurs été incluses dans ce bail. Ainsi, la Ville pourra continuer à user du parking aussi longtemps que le permis n’a pas été obtenu et qu’un ordre de commencer les travaux n’a pas été notifié à l’entreprise adjudicatrice, la Ville pourra de plus récupérer le terrain via la résiliation du bail emphytéotique si la construction du nouveau palais de justice n'est pas terminée dans le délai de dix ans à dater de la signature du bail., assure pour sa part le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.L'opposition est de son côté évidemment ravie de voir ce début de concrétisation. Il faut dire que deux des trois chefs de groupes d'opposition, Marie-Christine Marghem (MR) et Benjamin Brotcorne (Ensemble) sont avocats., assure Benjamin Brotcorne.Marie-Christine Marghem trouve quant à elle la proposition de la Ville intéressante.