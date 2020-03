L’espace médical qui verra le jour au sein de la maison communale après sa rénovation a, une nouvelle fois, fait débat.

Lors du dernier conseil communal, les élus antoiniens ont dû se pencher sur un point relatif à l’ancienne maison communale de Bruyelle où des travaux de remplacement des menuiseries dans le cadre du dossier de création de cabinets de médecins sont prévus.

Évidemment plus sensible à ce projet d’espace médical, le Dr Dominique Chevalier, conseiller communal de l’opposition GO, s’est livré sur le sujet. Il regrettait, selon lui, un manque de concertation avec les personnes directement intéressées ou avec les conseillers communaux de la minorité.

"Deux cabinets, c’est trop juste"

"Avez-vous seulement visité les petites polycliniques qui s’installent dans les villes et villages avoisinants comme Celles, Ellezelles, Dottignies, voire le Médical Center de Tournai pour voir plus grand, où se côtoient généralistes, parfois spécialistes (kiné, infirmier, psychologue, diététicien, podologue), dans une même entité et dans un espace de travail partagé où l’expérience de chacun profite à l’autre ? Un centre de prélèvements vient aussi bien entendu s’y greffer tout naturellement à la satisfaction de tout le monde. Deux cabinets, c’est trop juste."

Le conseiller remettait également en doute la pertinence de l’endroit où sera situé cet espace médical. "Installer une telle structure à l’écart des pharmacies où doivent ensuite se rendre la plupart des consultants, à l’écart des lignes de bus ou de train, ne me semble pas très opportun."

La commune s’adaptera

Pour Dominique Chevalier, il semble certain que des projets privés verront le jour dans l’entité. "Ils rendront, de fait, votre rénovation encore moins attractive. Il verrait alors une autre utilité à cette maison communale de Bruyelle. Il serait effectivement plus judicieux de transformer cette maison en salle des fêtes, ce dont on manque cruellement, ou en maison de village puisque le parking adjacent ce bâtiment sera vide en soirée ou le week-end lorsque l’école est fermée."

Le bourgmestre Bernard Bauwens ne semble de son côté pas inquiet de l’éventuelle arrivée de projets privés. Il explique que la commune s’adaptera au besoin.

"Nous avons eu des subsides, nous rénoverons donc cette maison communale jusqu’au bout. Le bâtiment est donc destiné à l’accueil de deux cabinets de médecins. Si des privés arrivent au sein de notre entité, nous adapterons nos plans : salle des fêtes ou maison de village. Quoi qu’il arrive, les travaux seront faits, on ne pourra pas nous le reprocher."