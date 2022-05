Nul n’est prophète en son pays… Une brasserie belge sur dix est située en Wallonie picarde. Avec 24 en activité actuellement, il existe peu d’endroits qui comptent une telle densité de brasseries ! "Et pourtant, il faut malheureusement constater que de nombreuses brasseries manquent de visibilité auprès des consommateurs locaux et régionaux, relève Samuel Vincent de l’ASBL Jardins Bios du Hainaut. Plusieurs événements brassicoles existent dans notre région, mais sont souvent désertés par les brasseurs notamment au vu du coût prohibitif des emplacements, des recettes à rétrocéder à l’organisateur sur les boissons vendues, etc."