“ Après contact pris avec les deux homes, seul le home d’Hérinnes était demandeur et souhaitait si possible obtenir des surblouses. La recherche en la matière n’a pas été simple mais nous avons fini par trouver une entreprise de travail adapté de la région (Les Érables à Blandain) qui voulait bien confectionner les blouses spécialement pour cette action. Ils ont donc confectionné 50 blouses de fort bonne facture vu qu’elles sont de qualité supérieure par rapport aux normes généralement fixée par l’AVIQ en la matière. De plus elles sont lavables et donc réutilisables, ce qui réduit l’impact écologique par rapport à des surblouses jetables”, explique Olivier Ringoet, pour le Lions club les templiers. La distribution de ce matériel se fera ce samedi au home général Lemaire à Hérinnes.

Notez encore que le Lions club les templiers a également apporté son soutien financier à un groupe de bénévoles tournaisiennes (Maskorona) qui confectionnent des masques pour le milieu médical. Ce don de leur a permis d’acheter du tissu pour continuer à fabriquer des masques