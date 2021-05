Un homme de 80 ans victime de l'arnaque du rétroviseur Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Deux personnes ont profité de la crédulité d'un octogénaire pour lui dérober de l'argent. © DEMOULIN BERNARD

Vendredi dernier, entre 11h et 12h, une personne âgée de 80 ans a été interpellée par un homme juste après s'être stationnée en face de son domicile. L'individu lui a alors expliqué que, dans la circulation, son rétroviseur avait été accroché.



L'octogénaire, surpris par ces déclarations, a affirmé ne s'être rendu compte de rien et, sur demande de son interlocuteur, lui a transmis sa carte d'assurance.



L'escroc a alors appelé quelqu'un à l'aide de son téléphone portable en prétextant qu'il s'agissait de son assureur. Il a alors passé le téléphone à la victime et la personne au bout du fil lui a expliqué qu'il était préférable de trouver une solution à l'amiable afin d'éviter une augmentation de sa prime d'assurance ainsi que le fait de devoir passer un examen médical. La personne au téléphone a informé la victime du montant relatif au prix du rétroviseur.



Tombant dans le panneau, la victime a accepté de régler tout de suite ce montant et s'est même rendue jusqu'à sa banque afin d'effectuer le retrait nécessaire. Il a alors remis l'argent à l'individu qui a ensuite quitté les lieux. Ce n'est malheureusement que par la suite que la victime s'est rendu compte de l'escroquerie...