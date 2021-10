"Je reconnais les faits mais je ne sais pas vraiment dire ce qu'il s'est passé. A vrai dire, je n'avais pas vu le cycliste et j'avais bu deux bouteilles de whisky. Avant l'accident, je me disputais avec Kelly dans la voiture. Pour la faire taire, j'ai tourné le volant en direction du vélo. Après l'avoir percuté, j'ai dit à Kelly de faire marche-arrière et de partir", a déclaré le prévenu à la juge Laus.

Pour le jeune cycliste, la journée du 2 juin 2019 devait être ordinaire sauf que sa vie à basculer en quelques secondes. "Vincent est passionné de cyclisme. Ce jour-là, il devait rejoindre des amis pour une balade. Toutefois, après quelques mètres, il sera percuté par un véhicule, son vélo a même été cassé en deux. Pour ma part, les faits sont établis, le prévenu a volontairement utilisé sa voiture pour renverser mon client. Lors de son audition, Jessy a même déclaré qu'il a demandé à Kelly de tourner à droite pour éviter les caméras urbaines. Aujourd'hui, Vincent a toujours une crainte lorsqu'il monte sur son vélo, cet accident l'a véritablement marqué. Je sollicite donc un dommage moral de 5 000 euros", a précisé l'avocat de la victime.

"Merci pour les 15 mois de prison"

Pour le représentant du ministère public, les faits sont également établis. Possédant des traits psychopathiques, Jessy risque tout de même 15 mois de prison. "Je ne vais pas pleurer, je me rattraperai lorsque je sortirai de prison. D'ailleurs, merci pour les 15 mois", s'est exclamé Jessy. L'avocat de ce dernier a sollicité devant la barre un sursis.

D'après Jean-Philippe Rivière, avocat de Kelly, la jeune femme a vécu de nombreux mois dans la peur. "Après avoir passé une soirée avec Jessy, où il a réellement pété un câble, il a décidé qu'on parte en voiture. Il était complètement hystérique et donnait des coups dans le pare-brise. En apercevant le cycliste, il a crié avant de lui foncer dessus. A l'égard de ma cliente, je sollicite donc l'acquittement."

Le jugement sera prononcé le 15 novembre.