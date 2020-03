Rémi Desobry a réalisé une reproduction 3D de Paul-Olivier Delannois. Le résultat est bluffant.

C’est un cadeau original que vient de recevoir Paul-Olivier Delannois des mains du jeune Rémi Desobry, 26 ans. En effet, le créateur de la société GetPrint3D lui a remis une statuette à sa parfaite effigie !

Le bourgmestre de Tournai a en fait rencontré Rémi un peu par hasard lors d’une visite de l’entreprise Waffle Factory, basée dans le zoning de Marquain. "Au fin fond de l’entreprise, je suis effectivement tombé sur Rémi. Son papa m’a expliqué que lui n’était pas spécialisé dans le biscuit mais dans la 3D. Rémi m’a proposé de réaliser ma miniature. Je me suis alors prêté au jeu !"

Paul-Olivier Delannois a ainsi pris place au sein d’un grand scanner 3D. "Il s’agit d’une structure comprenant une centaine de caméras qui prennent des photos d’une personne sous tous les angles pour pouvoir reproduire un modèle 3D pour des applications visuelles pour reproduire des figurines ou pour utiliser des fichiers dans les domaines numériques comme pour les jeux vidéo par exemple", détaille Rémi.

Est ensuite venue la réalisation de la statuette composée de plâtre coloré. "Une machine vient déposer une couche de poudre puis cela fonctionne comme une imprimante jet d’encre, sauf qu’au lieu de mettre juste de l’encre cela met aussi de la colle", détaille le jeune homme. Le résultat est bluffant. "La seule erreur, c’est qu’il l’a fait avant mon régime", plaisante le bourgmestre.

© DELFOSSE



La réalisation d’une telle statuette est encore relativement rapide. "La prise de vue en tant que telle dure quelques secondes, dévoile Rémi. Après, en ce qui concerne le traitement du fichier, cela dépend de ce qu’on veut faire. Cela peut être plus ou moins long. Pour une statue telle que celle du bourgmestre, il faut compter au total environ une heure de travail. Si on veut faire un fichier numérique qui est animable pour les jeux vidéo, où l’on doit avoir les expressions du visage, il faut alors prendre la personne dans des positions spécifiques et il y en a pour des jours de travail."

Les possibilités sont ainsi nombreuses. Pour un événement de Waffle Factory, Rémi Desobry avait développé un process qui permettait de faire des miniatures des gens en chocolat. "On peut faire tout un tas de choses, il suffit d’y penser." C’est par exemple également Rémi qui a travaillé sur les trophées du Ramdam Festival. "Cela fait deux ans que je m’en occupe. Pour les réaliser, j’avais scanné la Naïade."

Rémi Desobry a toujours été fasciné par ces technologies. Autodidacte, il a tout appris par lui-même. "J’ai effectivement toujours eu cette passion. Je fabriquais des machines tout seul dans ma chambre. Petit à petit, je me suis dit que je voulais en faire mon métier." Il a d’ailleurs franchi un cap il y a huit ans, en période de blocus, alors qu’il suivait des études d’ingénieur industriel à l’Ecam.

"Comme je n’ai jamais été un très bon étudiant, j’ai toujours été plus attiré par les à-côtés. Lors de ce blocus, je me suis mis dans l’idée de construire une imprimante 3D. C’était une période où on n’en parlait pas encore de trop. À la fin du blocus, je n’avais pas très bien réussi mes examens mais j’avais réussi à fabriquer ma première imprimante 3D ! Suite à cela, des professeurs s’y sont intéressés et nous avons ouvert une section 3D que j’ai dirigée pendant deux ans."

Une autre étape a été franchie il y a deux ans et demi avec la création de sa propre boîte, GetPrint3D. Différentes technologies ont donc été développées jusqu’à l’arrivée de ce fameux scanner 3D l’année passée. "Il est cependant encore au stade du développement , ajoute Rémi. Ce scanner, c’est du entièrement fait maison. Il y a donc encore des mises au point à faire. L’idée est de proposer une gamme de services autour de cette machine."

Le jeune homme ne se limite pas seulement au scan de personnes. "Je propose en effet aussi des services sur mesure dans différents domaines d’activité. Je travaille par exemple beaucoup en bijouterie sur des projets spécifiques qui nécessitent de scanner des bijoux, de reproduire des pièces pour les envoyer à la fonderie, etc. Des gens viennent parfois me voir avec des problématiques précises et je les aide par la mise en place de techniques numériques."

Une collaboration avec la Ville pourrait d’ailleurs prochainement voir le jour. "J’ai en effet pour projet de retaper l’ancienne fontaine derrière l’hôtel de ville, explique Paul-Olivier Delannois. "À cet endroit se trouvait une statue que l’on retrouvait il y a de nombreuses années sur le piétonnier. Elle est désormais au Musée du folklore. J‘aimerai pouvoir réaliser une reproduction qui tiendra à l’extérieur."

Actuellement accompagné par Entreprendre.Wapi pour développer son business model, Rémi Desobry espère finir par trouver un modèle économique profitable pour pouvoir en vivre petit à petit. "Quand la passion est là, on peut faire beaucoup d’efforts, ce n’est pas dérangeant. Si on fait les choses correctement, on finit toujours par aller loin."