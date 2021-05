© D.R.

C'est un bel hommage qui a dernièrement été rendu en la mémoire de Jacques Deweweire. Cet homme, né en 1901, a été instituteur et résistant du groupe Refuge A30 de l'Armée Secrète. Condamné à mort le 20 mars 1943, constitué prisonnier de guerre et rescapé de la prison de Lansberg, il a pu retourner auprès des siens le 23 mai 1945.Il aura passé sa vie au service des autres, notamment à Kain dont il était très attaché et le bourgmestre de 1958 à 1970. C'est d'ailleurs sous son maïorat qu'ont été construits le Home Benjamin Grugeons et la Résidence du Vert Lion par la Société Nationale Terrienne. Jacques Deweweire s'est éteint, après une vie bien remplie, en 1981.76 ans après son rapatriement d'Allemagne où il fut donc emprisonné durant 939 jours, une plaque en son honneur a été inaugurée à Kain., a assuré le bourgmestre Paul-Olivier Delannois lors de l'inauguration qui a notamment rassemblé les membres de la famille de Jacques Deweweire.Comme l'a souligné le mayeur, Jacques Deweweire a, tout au long de sa vie, respecté les valeurs de la citoyenneté responsable que sont le civisme, la civilité et la solidarité., souligne-t-il.Cette mise à l'honneur du passé contraste malheureusement avec l'actualité où l'extrême droite gagne en popularité et où les propos de haine et de racisme semblent se banaliser, notamment sur les réseaux sociaux., conclut effectivement Paul-Olivier Delannois.