Un magnifique projet pour remplacer le chancre de l'ancien cinéma à Tournai (PHOTOS) Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © AUDE ARCHITECTES

Baptisé 7e Art, ce projet offrira 48 appartements à l'angle des rues de l'Hôpital Notre-Dame et de l'Arbalète. La construction du bâtiment devrait être finalisée dans le courant 2023.



Voilà maintenant de nombreuses années que le Multiscope Palace, l'ancien cinéma situé dans l'hypercentre de la cité des Cinq Clochers, a été démoli pour finalement laisser place à un véritable chancre à deux pas de la Cathédrale.



Cette situation appartiendra cependant bientôt au passé. En effet, un magnifique projet y verra le jour d'ici 2023. Derrière ce dernier, on retrouve le bureau d'architecture Aude, Immopar 3 et Cit Red SA. "Il s'agira d'un immeuble d'habitations de 48 unités, détaille Blaise-Antoine Devos, associé au bureau d'architecture Aude. Cet immeuble comprendra beaucoup de typologies différentes, une offre très diversifiée." En effet, on y retrouvera quatre studios, treize appartements d'une chambre, vingt et un appartements de deux chambres, cinq de trois chambres, quatre de quatre chambres et un de cinq chambres.



"La particularité du projet réside dans la création d'un patio central avec une piscine naturelle. C'est un peu le cœur du projet, l'endroit où les habitants pourront échanger. Nous avons maximalisé les espaces extérieurs."