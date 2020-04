Plusieurs communes ont déjà répondu favorablement à ce marché public groupé proposé par la Zone de Secours de Wallonie picarde.



"Réuni ce jour, le collège communal a décidé de profiter de ce marché groupé pour commander 14 000 masques en tissu pour la population leuzoise, soit un par habitant, explique-t-on du côté de la Ville. Ces masques devront correspondre aux exigences du SPF Santé publique et du Conseil National de Sécurité. Une note explicative sur comment porter, utiliser et laver les masques sera distribuée en même temps que les masques dans chaque ménage leuzois."



Le collège réfléchit à la manière la plus sécurisée de distribuer ces masques, attendus dans le courant du mois de mai.



À Tournai aussi, on a décidé de rejoindre ce marché groupé.



"Tournai fait partie des plus grandes villes de Wallonie et cela rend d'autant plus difficile les commandes pour une population de près de 70 000 habitants", motive la cité des Cinq Clochers.

