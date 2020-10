© LE DAM - Le distributeur peut être facilement transportable.

© LE DAM - Le distributeur peut vite s'insérer dans le quotidien, comme ici à la gare.

© LE DAM - Ou ici sur la Grand'Place.

Le port du masque est finalement devenu une habitude ancrée dans le quotidien de tous. Cependant, qui n'a jamais oublié le sien en quittant de manière précipitée son domicile ? Une situation déjà vécue par bon nombre de personnes et qui pourra, dans un futur proche, ne plus poser de problème.En effet, la société S.E.P. Consulting, spécialisée dans l'agencement de magasins et la conception d'espaces de vente, travaille depuis plusieurs mois sur un projet qui se veut désormais bien concret avec Le DAM pour Distributeur Autonome de Masques., souligne Patrick Tampere, fondateur-gérant de la société.L'équipe s'est alors appuyée sur un dispositif qui a parfaitement trouvé sa place dans les rues, à savoir les distributeurs de préservatifs.Le DAM, c'est en fait bien plus qu'un distributeur de masques. En effet, pour une pièce d'un euro, le distributeur vous fournira un étui réutilisable où l'on retrouvera deux masques chirurgicaux à usage unique.Laisser traîner son masque sur la table du restaurant, dans le fond de son sac ou dans le vide-poches de sa voiture n'est effectivement pas ce qui est le plus hygiénique. L'étui réutilisable résout ce problème. Ce dernier peut de plus avoir une deuxième vie.En ce qui concerne les masques, ils sont également de grandes qualités. Le DAM travaille en effet la société Franprotec basée à Roncq.Comme son nom l'indique, Le DAM est totalement autonome. Il ne nécessite en effet aucune énergie, quelle qu'elle soit.Il suffit en effet d'y insérer une pièce d'un euro, de tourner la manivelle et de récupérer son étui. De quoi faciliter son implantation !Le distributeur est ainsi vendu directement aux commerçants.Pour Patrick Tampere, Le DAM est destiné à s'ancrer dans la société, même au-delà de la pandémie de la Covid-19.Le fondateur aimerait désormais pouvoir impliquer le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, dans le déploiement des distributeurs.