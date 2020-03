Un train sur deux partant à 7 h 28 arrive en retard. Un bulletin de ponctualité recalé…

De nombreux navetteurs empruntent la ligne Tournai-Bruxelles au quotidien. Mauvaise nouvelle pour les usagers du train de 7 h 28, ils auront une chance sur deux d’arriver en retard. Ou une chance sur deux d’arriver à l’heure, diront les optimistes. Un constat que déplore la députée fédérale Ludivine Dedonder.

"La SNCB a réalisé des comptages visuels de la gare de Tournai en octobre 2018 et 6 455 voyageurs y ont été observés. Si tous n’empruntent pas la ligne Tournai-Bruxelles de 7 h 28, l’ensemble des navetteurs mérite un service de qualité, et ce peu importe l’heure à laquelle ils prennent le train."

La Tournaisienne a alors demandé au ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, ce qu’il comptait faire pour remédier à cette situation. Ce dernier a d’ailleurs reconnu que la ponctualité de ce train est largement inférieure à la moyenne. "Je peux vous assurer que les lignes 94 et 96 font l’objet d’une attention permanente de la part de la SNCB et d’Infrabel."

En général, les problèmes de ponctualité à destination de Bruxelles sont liés à un problème de surcharge de l’infrastructure, notamment aux heures de pointe. "Pour les lignes en provenance de Tournai, deux points noirs ont été identifiés, à savoir la zone de Halle et la jonction Nord-Midi. Sur ces portions de trajet, le moindre retard peut engendrer des conséquences en cascade qui vont impacter l’ensemble du trafic ferroviaire."

Pour améliorer la ponctualité du réseau, la SNCB et Infrabel ont lancé un plan d’action conjoint. "Sa mise en œuvre devrait avoir un impact positif sur l’ensemble du réseau, y compris pour les trains des lignes 94 et 96." Une bonne nouvelle donc, mais qui demande évidemment confirmation. "Derrière ces chiffres, ce sont des centaines de travailleurs en retard et quotidiennement stressés. Pas certaine que les employeurs auront cette même tolérance…", rappelle effectivement Ludivine Dedonder, qui tiendra le sujet à l’œil.