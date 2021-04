Un motard flashé à 142 km/h au lieu des 70 autorisés sur une route du Tournaisis Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Sur plus de 5 800 véhicules contrôlés, 205 étaient en infraction. © D.R.

La semaine dernière, la zone de police du Tournaisis a mené des contrôles de vitesse en divers endroits du territoire qu'elle couvre.



Ainsi, si vous êtes passés par l'avenue d'Audenarde à Kain, la chaussée de Lille à Marquain et à Orcq, la rue René Lefebvre à Lamain, la chaussée de Frasnes à Rumillies, la route Provinciale et la route de Velaines à Mourcourt, la rue de Tournai à Templeuve, la Grand'Route et la rue Wirie à Gaurain, au Grand Chemin à Béclers, la rue Saint-Éleuthère et la chaussée de Saint-Amand à Tournai, la Grand'Route à Barry et la chaussée Montgomery à Rumes, alors vous avez une chance d'avoir été contrôlés.



Au total, 5 803 véhicules ont été contrôlés et 205 étaient en infraction.



"Nos services déplorent l'attitude de certains automobilistes, signale la zone de police. En zone 50 km/h, des automobilistes ont été flashés à 90-93 km/h. Un motard a, quant à lui, été photographié à 99 km/h."



En zone 70 km/h, le constat n'est pas plus réjouissant. Plusieurs automobilistes ont en effet été flashés à plus de 100 km/h. Un motard s'est même cru sur une autoroute puisque le compteur affichait 128 km/h. Deux autres ont quant à eux été flashés à 140 et 142 km/h, notamment sur la Grand'Route à Barry et sur la chaussée de Lille à Orcq.



Des comportements qui mettent non seulement la vie de ces conducteurs en danger mais également celle des autres.