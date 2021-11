La maison des solidarités du comité Saint-Jean propose aux citoyens généreux de participer à leur action "Noël in the box".

Les fêtes de fin d’année sont souvent le théâtre de beaux élans de générosité. Tournai ne déroge pas à cette règle et propose diverses actions au profit des personnes plus démunies. Parmi ces initiatives, Noël in the box propose deux choix de solidarité aux citoyens. Le premier consiste simplement à faire un don qui permettra l’achat de cadeaux pour les personnes défavorisées. Le second leur permet de créer leur propre box qui sera par la suite distribuée.

La maison des solidarités du comité Saint-Jean permet donc aux citoyens de venir en aide aux personnes dans le besoin. "Les Tournaisiens sont invités à prendre une boîte et la remplir de choses utiles", confie Christine Deside du comité Saint-Jean. "Ils pourront y ajouter un petit mot de réconfort. Une fois la boîte joliment emballée, ils devront inscrire un H si la box se destine à un homme et F si c’est pour une femme. L’annotation EG devra être inscrite sur les box à destination des enfants masculins et EF si le cadeau est destiné à une enfant. Leur âge devra également être spécifié. Enfin, B devra apparaître en grand sur les box pour bébé."

Une fois la box remplie et complétée, elle devra être déposée dans l’un des points de dépôt. "La bibliothèque provinciale de Tournai constitue l’un des points de dépôt", indique Christine Deside. "La FGTB Métal située sur la place Verte 15 , 7500 Tournai récoltera également les box tous les matins de 8 h à midi. De 9 h à 15 h, il est possible de déposer ses cadeaux à l’Athénée Royal Robert Campin. Le Logis tournaisien permet aux citoyens d’y déposer leur box du lundi au vendredi de 9 h-12 h et de 13 h 30 à 16 h. L’initiative se clôturera le 14 décembre."

En plus des box, les citoyens ont la possibilité de faire directement un don. "Les Tournaisiens peuvent créer leur tirelire et venir remettre leur chèque à la maison des solidarités du comité Saint-Jean. Ils peuvent également faire un versement sur le compte BE94 0689 0017 8114 avec la référence : Noël in the box maison des solidarités", conclut Christine Deside.

La clôture de l’action aura lieu le 14 décembre prochain à 10 h à l’hôtel de ville de Tournai. L’ensemble des informations sont disponibles sur la page Facebook de l’événement : Noël in the box 2021.