© DR

Le lundi 30 novembre prochain, à l'occasion de la date symbolique du 20e anniversaire de l'inscription de la Cathédrale Notre-Dame au Patrimoine mondial de l'Unesco, un objet précieux aurait dû être remis officiellement à Tournai. Un événement qui ne peut malheureusement pas avoir lieu suite aux mesures sanitaires actuellement en vigueur et qui sera donc remis en mai 2021 à l'occasion du 850e anniversaire de la dédicace de la Cathédrale.L'Évêché de Tournai n'a cependant pas souhaité attendre cette date lointaine pour s'exprimer sur la bonne nouvelle. En effet, en septembre dernier, une croix de distinction des chanoines de la Cathédrale de Tournai sous l'Ancien Régime a été découverte par un vide-greniers., précise Agnès Michel, responsable du service presse et communication de l'Évêché de Tournai.Ainsi, grâce à l'excellente collaboration entre plusieurs partenaires, cette croix pectorale du 18e siècle a pu être acquise et ramenée à Tournai. Le combat a cependant été rude et il a fallu l'aide supplémentaire de l'Évêché ainsi que de quelques généreux particuliers pour gagner l'enchère.C'est le Fonds Claire et Michel Lemay qui a décidé de financer la restauration de la croix qui sera effectuée prochainement à Bruxelles, chez le joaillier Éric Bellemans.