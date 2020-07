L’individu voulait qu’un ami à lui filme la scène.

Un policier a été récemment agressé. "Mercredi en soirée, un individu alcoolisé et troublant la quiétude publique sur une placette de Péruwelz s’est rebellé" , raconte le chef de corps. "Résultat : un policier blessé. L’individu voulait à tout prix en découdre avec nos agents, qui l’ont vu et entendu donner son smartphone à son copain afin de filmer la scène. L’individu s’était positionné pour frapper."

Un point a été mis au prochain collège de police pour que systématiquement, il y ait une constitution de partie civile lors de faits de rébellion. " Les policiers blessés doivent être remplacés, ce qui cause une surcharge de travail pour les collègues", dit Philippe Durieux. "Bien qu’il soit assermenté, le policier voit sa parole remise de plus en plus souvent en cause. Désormais, les enregistrements seront un gage de leur correction."

Une marche à suivre

Les policiers ne peuvent pas non plus faire n’importe quoi. Le recours à cette technologie fait l’objet d’une législation fédérale spécifique. Les policiers sont autorisés à faire usage des bodycams sans solliciter l’autorisation préalable des personnes filmées. Un avertissement oral doit être donné juste avant. L’enregistrement n’est pas systématique. Le recours à la bodycam a lieu sur décision du policier.

Enfin, les bodycams permettent aussi de visualiser une scène de crime, d’accident ou une situation suspecte.