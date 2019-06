Un couple s'est jeté mercredi soir dans l'Escaut à Tournai. Un policier a plongé afin de leur porter secours. Les trois personnes sont saines et sauves.

Les faits se sont déroulés mercredi, peu après 20h15, au quai des Poissonsceaux à Tournai. Face à l'internat, pour une raison actuellement inconnue, un homme et une femme se sont jetés dans l'Escaut. Un policier qui était à proximité s'est à son tour jeté dans les eaux du fleuve afin de les secourir. L'homme a réussi à ramener le couple vers le quai.

Alertés, les services de secours de Wallonie picarde avaient entretemps dépêché sur place un camion-bateau, une autopompe, une ambulance et un véhicule de commandement. Le policier et le couple ont été pris en charge par les secouristes et admis en milieu hospitalier à Tournai pour un contrôle.