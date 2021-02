Un premier budget participatif pour la commune de Rumes ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

La commune a consacré un budget de 10 000 € pour financer l'ensemble des projets qui seront sélectionnés.



Comme bien d'autres communes de la région l'ont déjà fait, la commune de Rumes se lance à son tour dans l'expérience du budget participatif. Le principe est on ne peut plus simple : des citoyens, réunis en association ou en comité, peuvent déposer un projet dont le but est d'améliorer la vie de leur rue, de leur quartier ou de l'entité en général.



"L'objectif est de permettre aux citoyens et aux associations de s'impliquer dans la vie de leur quartier, de leur commune en proposant des projets concrets qui pourront profiter à tous et améliorer le cadre et la qualité de vie au sein de l'entité", confirme-t-on du côté de la commune.