Malgré les aides actuelles, les études supérieures ont un coût élevé et peuvent parfois être difficiles à financer. Une inégalité subsiste dès lors devant les possibilités d’accès à ces études. C'est face à ce constat, et dans le cadre d’une politique sociale active, que la Ville de Mouscron a décidé d’aider les étudiants dont les familles disposent d’un budget limité sous forme de prêt remboursable sans intérêts.



Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut résider dans l’entité de Mouscron depuis 5 ans au moins, ne pas avoir droit à un prêt d’études octroyé par un pouvoir public quelconque, à l’exception des allocations d’études de la Communauté Française, fournir la preuve de l’introduction d’une demande d’allocations d’études à la communauté Française avant le 14 septembre 2021, avertir le Service social, service Prêt d’études, dans les 15 jours en cas d’abandon des études ou de tout changement de situation familiale, sociale, professionnelle, etc., entamer un type d’études supérieures ou universitaires et être inscrit comme élève régulier dans un enseignement reconnu, satisfaire aux critères financiers et respecter les modalités de remboursement de l’année en cours.



Le montant annuel de ce prêt sera de 1250 €, 1850 € ou 2450 €.

Le droit à un prêt d’études est déterminé par les revenus des personnes faisant partie du ménage de l’étudiant et les revenus de l’étudiant s’il pourvoit seul à son entretien.

Les prêts sont octroyés dans les limites des crédits budgétaires disponibles et approuvés par la Commission Communale. Le montant du prêt peut être revu en fonction de l’éloignement de l’étudiant de son lieu d’études et de l’importance des frais qui en résultent (transport, location d’un kot, frais scolaires,...).

Toute demande doit être introduite au plus tard le 14 septembre 2021 via le e-guichet de la Ville de Mouscron.