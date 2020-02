ath Le rapprochement entre deux écoles libres ne fait pas l’unanimité auprès de certains parents.

Des rumeurs de fusion entre les deux écoles libres fondamentales d’Ath inquiètent de nombreux parents. C’est le cas de Julie, maman de deux enfants qui fréquentent l’Institut Saint-Joseph.

À l’instar d’autres parents, cette dernière redoute que dès septembre 2020, l’établissement scolaire de la rue des Écriniers ne fasse plus qu’un avec l’école Saint-François (rue de Pintamont).

"La semaine dernière, j’ai reçu dans le journal de classe de mes enfants un mot de la direction invitant les parents à participer à une réunion d’information. Ce courrier évoque des changements positifs ainsi que de nouveaux projets éducatifs en vue de la rentrée prochaine", confie notre interlocutrice.

Entre-temps, ces bruits de fusion se sont répandus comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Si ce scénario se confirme, Julie a d’ores et déjà pris la décision de changer d’école sa fillette qui est en 2e maternelle. D’autres parents auraient déjà carrément inscrit leurs rejetons ailleurs.

Une réunion le 3 mars

"Pour diverses raisons, j’ai choisi de mettre mes enfants dans cette école plutôt qu’ailleurs. Mon fils, lui, n’est plus vraiment concerné puisqu’il rentre en secondaire après les grandes vacances."

Hier après-midi, la directrice de l’école Saint-François a démenti formellement toute fusion, préférant parler de rapprochement ou encore de réorganisation entre deux implantations distinctes. Elle en justifie les raisons.

"L’an dernier, une enquête a été menée auprès des parents d’élèves des deux écoles afin de répondre au plan de pilotage gouvernemental. Le nouveau décret imposé par la FWB exige de la part des écoles francophones de déterminer des objectifs pour améliorer le bien-être, la pédagogie et la communication entre tous les acteurs d’une école", explique Sylvie Bogaerts.

Il est ressorti de cette enquête qu’un grand nombre de parents se préoccupaient du bien-être de leurs enfants en cours de récréation tout en estimant que le fait de mélanger les petits avec les plus grands n’y contribuait pas vraiment.

"En réponse à ce constat, nous avons décidé de créer une école des plus jeunes et une école des plus grands. Les maternelles ainsi que les enfants du premier degré primaire des deux écoles seront regroupés sur le site de Saint-Joseph tandis que l’école Saint-François réunira l’ensemble des élèves du 2e et du 3e degré."

La directrice de Saint-François indique encore que cette restructuration n’entraînera aucun licenciement parmi le corps professoral. Le pouvoir organisateur rencontrera le 3 mars les parents et les enseignants pour présenter de manière détaillée ce projet pédagogique avec lequel tout le monde n’est pas en odeur de sainteté.

Bruno Deheneffe