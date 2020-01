Ath Le Rotary d’Ath vient de financer l’installation de fontaines à eau dans les écoles silliennes.

Voici deux ans, le Rotary d’Ath a lancé le projet d’offrir des fontaines à eau aux écoles maternelles et primaires de la capitale du Pays Vert ainsi que sur les territoires de Silly et de Brugelette. À ce jour, ce service-club a déjà financé une trentaine de fontaines scolaires.

Pas plus tard qu’hier, ses responsables en ont inauguré une nouvelle destinée aux 200 enfants fréquentant l’école communale de Bassilly.

Les cinq autres implantations publiques situées dans l’entité du Slow Food en sont désormais aussi équipées.

"Avec ce projet, le Rotary athois encourage le monde de l’enseignement à mener des actions pédagogiques autour de l’eau et de ses bienfaits pour la santé dans le but d’éveiller les plus jeunes à une consommation plus saine et durable que celle des sodas " , explique son président Luc Geenens.

Et ce dernier d’ajouter que l’installation d’une fontaine à eau à l’école permet aussi de réduire les emballages inutiles, à commencer par les bouteilles en plastique.

En adhérant au projet Greendeal en 2019, la commune de Silly n’a pas attendu cette noble initiative émanant du Rotary pour inscrire les six écoles communales de l’entité dans une démarche durable et écologique : potagers éducatifs, ateliers zéro déchets, mini-entreprises de produits naturels, etc.

Une nouvelle étape

La mise en place de points d’eau potable constitue une nouvelle étape dans ce vaste projet pédagogique.

" L’objectif est clairement de sensibiliser les écoliers à l’environnement tout en diminuant leur consommation de boissons sucrées au profit de collations beaucoup plus naturelles. Même si nous projetons d’en distribuer une à chaque élève, nombreux sont ceux qui viennent déjà aux cours avec leur gourde ", se réjouit Violaine Herbaux, échevine de l’Enseignement.

À noter que dans un proche avenir, l’école de Bassilly sera équipée d’une cuisine collective où seront préparés des repas équilibrés et même végétariens à partir de produits locaux pour l’ensemble du réseau communal de l’entité.

B.D