La Croix Rouge de Tournai est un acteur clé pour aider les personnes dans le besoin et elle l’est encore plus dans ces temps difficiles. La demande est effectivement de plus en plus forte car de nombreuses personnes ont rencontré des problèmes financiers à la suite de la crise sanitaire qui nous préoccupe depuis maintenant un an.



Heureusement, les donateurs se font nombreux et beaucoup d’entre eux avaient notamment profité du premier confinement pour faire le tri dans leurs placards. Un geste qui a toute son importance car les personnes en situation de précarité doivent être soutenues.



Un public qui se fait de plus en plus varié. “Beaucoup de jeunes de Saint-Luc viennent chercher des biens pour les cours de stylisme, de publicité, de photo, … Les jeunes viennent aussi beaucoup pour le côté friperie. Nous avons notre public habituel mais nous accueillons bien évidemment tous ceux qui poussent la porte de la Croix Rouge, qu’il s’agisse de bourgeois ou de personnes en difficulté. Nous sommes ouverts à tous”, déclare l’une des vendeuses du magasin.



La vente de biens de seconde main en ligne n’impacte pas réellement la Croix Rouge puisque, bien souvent, le personnel récupère tout ce qui n’est pas vendu assez rapidement. “L’autre jour, une cliente que j’ai pour habitude de voir est venue me déposer un sac complet de vêtements qu’elle n’avait pas su vendre sur Vinted, on est en quelque sorte le plan B”, explique la vendeuse.



Qu’il s’agisse de venir déposer un don ou de venir acheter quelques vêtements, tout cela doit bien évidemment se faire dans le respect des règles sanitaire qui sont toujours d’application.



Les personnes peuvent entrer par quatre au sein du magasin, le gel hydroalcoolique fait évidemment partie du jeu et le port du masque est obligatoire. Concernant les dons, ceux-ci peuvent être déposés sans rendez-vous, directement au sein du magasin, et ils sont mis de côté pour une période de 12 heures, ce qui est déjà nettement moins contraignant que la période d’isolement de 72 heures au début du confinement.



La Croix Rouge est ouverte à tous dons au sein de leur magasin situé au 16 de la rue de la Cordonnerie, dans le piétonnier.