Cette année 2020 est particulière pour les maisons de quartier de la cité des Cinq Clochers. Elles fêtent leurs 25 ans d’existence.

"À la base, elles sont nées dans le cadre des contrats de sécurité, une volonté de l’État fédéral de donner aux communes des compétences en matière de gestion de la sécurité et des préventions", détaille Célie Guévart, coordinatrice du Plan de cohésion sociale de Tournai et responsable de ses maisons de quartier.

Grâce à des synergies avec le Logis tournaisien, qui a mis des locaux à disposition, des premières maisons de quartier ont vu le jour au sein des cités Carbonnelle et du Maroc. "Cela a permis de nous investir dans ces lieux et d’être au plus proche des jeunes qui peuvent connaître des difficultés quelles qu’elles soient. Le projet a fait son petit bout de chemin et d’autres maisons de quartier ont vu le jour."

Aujourd’hui, la Ville compte trois maisons de quartier : Gaurain, à Templeuve et au sein de la cité du Maroc. Cependant, malgré leurs 25 ans, le travail et les missions des maisons de quartier restent assez méconnus de la population.

"Grâce aux maisons de quartier, nous pouvons réaliser un travail d’émancipation auprès d’un public parfois plus en difficulté. Nous y réalisons un véritable travail de cohésion sociale auprès d’un public plus éloigné des offres du centre-ville." Un service communal qui est subventionné par le Plan de cohésion sociale ainsi que par la Ville.

Chaque maison de quartier propose des activités fixes. On retrouve notamment le soutien scolaire, que Templeuve proposera également d’ici le 17 février.

"C’est un des axes hyperimportants car on touche de nombreux enfants de primaire qui sont en difficulté scolaire, souligne pour sa part Estelle Delenin, éducatrice à la maison de quartier de Gaurain. De par nos activités, on essaie également de faire découvrir à ces jeunes autre chose au niveau culturel, sportif, etc. Tous n’ont pas les moyens de le faire avec leurs parents."

À côté de ces activités fixes, chaque maison de quartier propose d’autres activités plus spécifiques en fonction de son public ou des spécificités du village. La maison de quartier de Gaurain développe pour sa part tous ses projets autour de l’environnement et de la nature.

"Cela permet d’aborder tout un tas d’autres problématiques comme l’alimentation, le bien-être, la seconde main, la récupération, etc.", soulève Célie Guévart.

Du côté de la cité du Maroc, c’est la participation citoyenne des habitants qui est plutôt mise en avant. Un véritable soutien aux initiatives du comité de quartier et des jeunes porteurs de projets au sein de la cité.

Enfin, en ce qui concerne la maison de quartier de Templeuve, que l’on retrouve au sein du château, ce sont des projets autour du vivre-ensemble et de futurs projets intergénérationnels qui sont développés et qui voient le jour.