Un rafraîchissement et une mise à jour pour le réseau points-nœuds de Wallonie picarde Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse Avec cette actualisation, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde propose désormais une carte vélo unique qui couvre le territoire entier.





© CARDON

Après six années d'existence, le réseau vélo points-nœuds de la Wallonie picarde, le premier de Wallonie, méritait bien un petit coup de rafraîchissement, voire une petite mise à jour ! Voilà qui est désormais chose faite. Pour rappel, les points-nœuds sont des petits panneaux verts et blancs que l’on aperçoit un peu partout le long des routes. "Ils permettent d’emprunter les routes les plus adaptées au vélo, précise-t-on du côté de la Maison du Tourisme de Wallonie picarde. Chaque intersection du réseau est numérotée et dotée d’une balise directionnelle : elle comporte le numéro du point-nœud et les directions vers les points-nœuds les plus proches. Entre deux points-nœuds, des panneaux intermédiaires indiquent la direction à suivre à chaque carrefour. Les possibilités de création de parcours sont infinies et on peut à tout moment décider d’écourter ou d’allonger son trajet !"



Suite à un travail de grande envergure durant l’année 2020, en collaboration avec les communes et la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, la Maison du Tourisme a fait évoluer son réseau vélo points-nœuds inauguré en juillet 2014. Environ 15% du réseau a été adapté en termes de tracé pour offrir de meilleures expériences à vélo en tenant compte des remarques des testeurs, des nouvelles voiries, de nouveaux RAVeLs, des connexions avec les réseaux limitrophes, de la localisation de nouveaux acteurs touristiques, des besoins de sécurité et de l’attractivité des paysages. "Chaque ajout ou suppression de tronçon implique la création ou la disparition de deux numéros points-nœuds. Cela a une incidence sur tous les panneaux intermédiaires jusqu’aux points-nœuds suivants compris, soit un véritable casse-tête en termes de balisage."



Alors que le réseau est à présent 100% opérationnel, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde propose désormais une carte unique qui couvre le territoire entier. Cette carte, plus attractive et plus résistante, remplace les précédentes cartes est et ouest qui ne sont plus valables. Au total, 1600 km de balades à vélo pour explorer les deux parcs naturels et les villes de caractère de Wallonie picarde. "La nouvelle carte affiche également la continuité avec les réseaux voisins. Elle précise aussi les informations pour se procurer les cartes vélos de ces réseaux limitrophes, les points d’intérêt en Wallonie picarde et une foule d’informations pratiques."



Cette nouvelle carte vélo, disponible en français, anglais et néerlandais, est proposée en ligne sur www.wapishop.be au prix de 7€. Il est aussi possible de se les procurer dans les points d’information touristique de Wallonie picarde. "En parallèle, un nouveau planificateur d’itinéraires a vu le jour, toujours en collaboration avec la Province de Hainaut : EasyGIS. Celui-ci permet de créer ses itinéraires sur-mesure selon ses envies et la distance souhaitée puis de les imprimer ou télécharger sur GPS ou smartphone. La plateforme permet également de remonter d’éventuels problèmes rencontrés sur le terrain en les géolocalisant directement. Les données ont été transmises aux autres planificateurs existants tels que Fietsnet afin qu’ils actualisent le réseau de Wallonie picarde."