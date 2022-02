L’année 2022 verra s’organiser en juin prochain, à Tournai, le quatrième "Relais pour la vie" après une année 2021 en mode "réinventé" et une année 2020 "sans". Pendant 24 heures, des milliers de coureurs et de marcheurs se relaieront. "La lutte contre le cancer est un énorme défi auquel notre société sera confrontée au cours des prochaines années. Car, malgré les progrès réalisés dans la prévention, dans les diagnostics et dans les traitements, les nouveaux cas sont de plus en plus fréquents", indique Daniel Vandervaeren, président du Relais tournaisien, organisation qui, outre son efficacité pour récolter des fonds, est aussi une excellente caisse de résonance pour promouvoir la prévention contre le cancer.

En Belgique, un homme sur trois et une femme sur quatre développeront un cancer avant l’âge de 75 ans. "Cette maladie est en train de nous rattraper. Or, on peut éviter 40% des cancers en modifiant notre mode de vie: en améliorant l’alimentation, en faisant de l’exercice, en stoppant le tabac, en limitant la consommation d’alcool, etc."

L’organisation tournaisienne aura lieu le week-end des 25 et 26 juin 2022, dans le parc de l’école Saint-Luc à Ramegnies-Chin comme en 2019. Cérémonie d’ouverture, cérémonie des bougies ("le quart d’heure de recueillement très puissant du rendez-vous") et cérémonie de clôture baliseront le week-end festif.

Un rendez-vous vendredi déjà

Pour la première fois, l’événement commencera dès vendredi soir par le dîner des battants. Ce repas préparé par plusieurs chefs de la région, suivi d’une soirée dansante années 80, sera accessible à tous sous le chapiteau. " Tous ceux qui ont fini d’installer leur stand vendredi soir pourront ainsi y participer et se retrouver ensemble dans un contexte peut-être plus détendu que le samedi, quand il faut assurer les permanences dans les stands. Je pense que ce sera un peu le warm up du week-end pour reprendre le jargon de la Formule 1", sourit Daniel Vandervaeren.

L’équipe d’organisation exploitera comme en 2019 toutes les potentialités du site. "On a refait les plans, les participants découvriront autrement les lieux, réaménagés de façon différente pour accueillir toutes les activités qui mettent une ambiance incroyable, sportives, musicales, festives…", témoigne Sandrillon Del Corazon.

Les inscriptions viennent tout juste d’être ouvertes. Quatre équipes sont déjà inscrites. "On sait que beaucoup d’équipes étaient frémissantes, se préparaient et demandaient des infos. Le Relais a manqué à beaucoup de monde".

On recrute à Ath pour un Relais organisé en octobre

Stéphanie (responsable de la communication), Aurélie (responsable des battants), Michel (ambassadeur), Véronique (responsable des cérémonies), Carine, Véronique et d’autres sont mobilisés au sein d’un comité chargé d’organiser un premier Relais pour la Vie à Ath, dans le parc de l’Esplanade, en octobre 2022.

Une session de recrutement est programmée le jeudi 17 février 2022 prochain en soirée pour permettre aux personnes qui souhaiteraient s’investir à mieux connaître l’organisation d’un Relais pour la vie.

Le comité doit être renforcé de manière à se lancer dans l’aventure dans les meilleures conditions. Appel est notamment lancé aux personnes qui seraient à l’aise dans la recherche des sponsors, en logistique, etc. Il manque encore un(e) président(e), poste aujourd’hui occupé par Jennifer Ferrarese, coordinatrice hennuyère du Relais pour la Vie. "Cette réunion sera aussi l’occasion de proposer son aide bénévole juste pendant le week-end du Relais pour la vie", nous dit Aurélie Boutique.

Parallèlement à la mise en place d’un comité, tout un chacun peut se manifester s’il souhaite inscrire une équipe.

Pour tout contact: Jennifer Ferrarese, coordinatrice hennuyère du Relais pour la Vie (0492 58 58 61), ou Stéphanie Eeckhoudt, responsable de la communication pour le rendez-vous athois (0479 44 39 43).

Un "vrai" premier relais à Mouscron

Prévue initialement en 2020, la première édition mouscronnoise du Relais pour la Vie a eu lieu en septembre 2021, dans le parc communal, à l’occasion d’une version allégée (en raison des restrictions sanitaires) renommée "Mouscron pour la Vie".

À travers toutes ses activités, le Relais pour la Vie de Mouscron a récolté la somme de 32 424€ en 2021, versée intégralement à la Fondation contre le Cancer. Le comité prépare un Relais pur la Vie en 2022.

www.relaispourlavie.be