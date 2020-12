Un retour aux sources pour survivre: le pari d'Olivier Lievens Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DR

Son agence de communication étant à l'arrêt suite à la deuxième vague de Covid, Olivier Lievens a lancé une entreprise de parcs et jardins.



Qui, en Wallonie picarde, n'est jamais tombé sur l'Agenda, le mensuel gratuit que l'on retrouve au sein de différents commerces de la région. Un petit livret qui reprend l'ensemble des manifestations culturelles, sportives, folkloriques et de loisirs de la région.



Derrière, on retrouve la société Secoform, gérée par Olivier Lievens. "On a lancé cet Agenda avec mon épouse il y a 3,5 ans, nous explique-t-il. Cela a tout de suite bien fonctionné. Notre objectif n'était pas de le distribuer en toutes-boîtes mais de le mettre à disposition des personnes qui le souhaitent dans différents commerces. Les 25 000 exemplaires édités partaient à chaque fois !"



Malheureusement, la crise du Covid aura mis à mal sa distribution. "Nous avons été à l'arrêt durant trois mois, d'avril à juin. Il n'y avait aucun événement durant cette période et les commerces où nous le distribuons étaient fermés..." Après une bonne reprise de juillet à octobre, l'Agenda est de nouveau mis à l'arrêt. "Je ne pense pas pouvoir le sortir en janvier, malgré un dossier prévu avec le Siep, j'espère tout de même pouvoir le relancer en février avec la réouverture de l'Horeca... Il faudra cependant passer sa diffusion en bimensuel car plus personne ne veut y faire de la publicité alors que j'en vis..."