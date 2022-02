Le conseil communal d’Ath a approuvé la physionomie globale du nouveau centre des services techniques au faubourg de Bruxelles (près du cimetière de Lorette) et il a approuvé le cahier de charges pour ce projet dont le coût est estimé à quelque 7,5 millions € hors TVA.

"Les services techniques et des espaces verts utilisent actuellement des implantations multiples et occupent des bâtiments existants non appropriés à l’usage actuel" indique la note du collège communal. "La ville a ainsi la volonté de rassembler l’ensemble des services techniques au sens large afin de rationaliser les services et les infrastructures. À cela vient s’ajouter la nécessité d’offrir au personnel des locaux sociaux sobres et corrects et d’y adjoindre les locaux administratifs."