Un soulagement pour l'asbl Carnaval de Tournai © BOUCAU Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Une solution a été trouvée grâce à l'aide de la Ville pour que l'asbl puisse poursuivre ses activités.

2020 risquait définitivement de ne pas être l'année de l'asbl Carnaval de Tournai. Il faut dire qu'avec la 40e édition du Carnaval dans un premier temps reportée au mois de septembre et finalement purement annulée suite à l'évolution très incertaine de la pandémie du Covid-19 et le non-renouvellement de la convention Rosetta qui permettait l'engagement de la coordinatrice, l'avenir de l'asbl était plus que flou.



Heureusement, une solution a dernièrement pu être trouvée. Après plusieurs réunions, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a clairement fait part à l'asbl de son envie de pouvoir garder le Carnaval au sein du folklore de la cité des Cinq Clochers.



L'asbl Carnaval de Tournai va ainsi bénéficier d'un subside complémentaire lui permettant de maintenir ses activités.



"C'est donc avec un plaisir, non dissimulé, que nous annonçons la remise en route de la machine carnavalesque !", a pu fièrement annoncer l'asbl sur sa page Facebook.