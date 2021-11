Attitude Show occupe partiellement, depuis dix ans, un vieil entrepôt et un terrain de plus de 10 000 m2 au quai des Vicinaux, à l’angle de la rue des Trois Coins. Le hangar sera démoli pour y construire un grand bâtiment de soixante mètres de long, où toutes les activités de la société seront regroupées: showroom, location/vente de costumes et de déguisements, d’accessoires et de décors de fête et de carnaval, atelier de confection et bureaux. Deux appartements seront aménagés au niveau supérieur.

Le rassemblement des activités est devenu une absolue nécessité en raison du développement de la société. "On est beaucoup trop à l’étroit au quai des Salines, on ne sait plus s’agrandir. Notre activité est assez saisonnière et à certains moments il y a vraiment trop de monde dans le magasin".