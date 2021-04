Un véritable carton pour la collecte de vélos d'Ipalle ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. En tout, l'intercommunale a récolté plus de 1 000 vélos, un record ! © BELGA

Samedi dernier, une grande opération de collecte de vélos en bon état était organisée au sein des recyparcs de l'intercommunale Ipalle, basés en grande partie en Wallonie picarde, d'autres se trouvant également dans la région du Sud-Hainaut.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opération aura connu un vif succès ! En effet, un record a même été battu. En tout et pour tout, Ipalle a pu récolter 1 040 deux-roues. 944 vélos ont été déposés par les citoyens dans les vingt-deux recyparcs de Wallonie picarde et 96 dans les quatre recyparcs que compte le Sud-Hainaut.



"À travers des partenariats locaux avec le secteur associatif, ces vélos connaîtront une seconde vie grâce à ces dons, assure Nathalie Remy, chargée de communication de l'intercommunale Ipalle. Merci à tous ceux qui ont apport leur contribution à cette action, à la fois environnementale et solidaire."



Un autre événement de ce style sera à retrouver le samedi 16 octobre prochain, toujours au sein des recyparcs d'Ipalle. En effet, une collecte de jouets en bon état sera organisée. L'occasion de faire des heureux pour les fêtes de fin d'année !