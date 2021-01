Un vol a été commis aux Vergers de Brunehaut Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une trentaine de pommiers y ont été dérobés. © FLEMAL JEAN-LUC

Il y a quelques heures, les Vergers de Brunehaut ont lancé un appel via leur page Facebook. En effet, un vol y a été commis, trente-deux arbres ont été dérobés. "Tout se vole, même des pommiers", signalent les Vergers...



"Quand on développe de nouvelles variétés, qu'on soigne les arbres années après années et qu'on arrive un beau matin au verger pour constater que des dizaines de pommiers ont disparu, c'est tout simplement rageant... Triste monde..."



Il est ainsi demandé aux riverains de contacter les responsables des Verges de Brunehaut si jamais ils ont constaté la moindre chose suspecte.



"De notre côté, nous allons renforcer les clôtures et la surveillance, on va aussi mener notre petite enquête et prévenir la police."