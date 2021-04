Un vol commis au cinéma à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Des individus ont réussi à pénétrer à l'intérieur de l'établissement où ils ont notamment forcé deux distributeurs de boissons. © BELGA

Il y a quelques jours, et plus précisément durant la nuit de samedi dernier, des individus malintentionnés ont réussi à faire irruption au sein du cinéma Imagix situé le long du boulevard Delwart.



Les auteurs ont, pour ce faire, forcé une porte située à l'avant du cinéma qui est, pour rappel, fermé depuis de nombreux mois suite aux mesures prises dans le but d'enrayer la progression de l'épidémie de Covid-19.



À l'intérieur, les auteurs ont forcé deux distributeurs de boissons afin d'en récupérer le contenu. Ils ont ensuite tenté de forcer une porte à l'aide d'un extincteur trouvé sur place avant de finalement quitter les lieux.