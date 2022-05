Ce vendredi 20 mai, cette journée rassemblera carillonneurs et gestionnaires de carillon de Belgique, France et Pays-Bas autour de la thématique "Le carillon appartient à tout le monde !". Elle sera clôturée à 18h par un concert combinant de manière inédite une prestation sur un carillon mobile original et celle d’un trio de hanches (clarinette, basson et hautbois), devant l’Office de Tourisme. Concert de clôture mais aussi concert d’ouverture du 2e Concours international de carillon Maurice et Géo Clément réservé aux jeunes de moins de 21 ans. Le lendemain, une journée est réservée aux enfants inscrits dans la catégorie "clavier seul" et ponctué de concerts joués par de prestigieux maîtres-carillonneurs belges et français, membres du jury. La journée sera clôturée au pied du Beffroi par un concert alliant carillon et musique électronique.

Le dimanche 22 mai, lapce à la catégorie "Clavier et pédalier", réservée aux plus grands ! Le public pourra s’installer au pied du Beffroi ou sur une terrasse de la Grand-Place et voter pour le prix "coup de cœur" du public. Ils donneront ainsi la chance à l’un des candidats de donner un "vrai" concert au Beffroi de Tournai en 2023.

Par ailleurs, durant deux week-ends et une semaine, la traditionnelle foire aux attractions de Tournai revient sur l’Esplanade du Conseil de l’Europe, pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes. Croustillons, beignets, gaufres, frites, hamburgers ou encore hot-dogs raviront également les gourmands, tandis que les petits manèges et autres pêches aux canards feront le bonheur des plus jeunes enfants.

Ce week-end, aura lieu la première participation pour la Ville de Tournai au "'Printemps des Cimetières", qui en est à sa 7e édition, sur le thème : "Mémoires de guerres aux cimetières". Au programme lors de ces deux jours d'activités au cimetière du Sud (chaussée de Willemeau, 135) : samedi et dimanche, découverte du jeu de piste « Des Os et Moi » de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le dimanche, visite guidée à 10h par Joëlle Béké des parcelles militaires du cimetière (découverte des différents espaces mettant à l’honneur les combattants et victimes de guerre). Ces activités sont gratuites mais nécessitent une réservation au préalable par mail à desosetmoi@gmail.com ou par téléphone au 0032 476 57 31 07.