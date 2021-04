Trois jeunes historiens de l’art ont joint leurs forces et leurs expériences pour participer au dynamisme culturel de la cité des Cinq Clochers et créer des événements originaux qui puissent parler au plus grand nombre. Ils se sont ainsi regroupé sous l’asbl Intersections qui a ainsi pour objectif de développer des événements culturels sur le principe d’une triennale.Tous les trois ans, la première édition ayant eu lieu pendant l’été 2019, une exposition est organisée dans plusieurs lieux tournaisiens regroupant des artistes belges et étrangers., explique-t-on du côté de l'asbl Intersections.Cette dernière reste active durant les deux années intermédiaires, grâce à l’organisation des rendez-vous d’Intersections : l’organisation d’une exposition thématique dans un lieu particulier accompagnée d’un programme d’activités variées et accessibles.Ce magazine devrait encore être développé dans le futur.Intersections organise dès lors une exposition nommée Posters Now qui envisage de poser un regard sur l'actualité du design graphique au travers de l'exploitation de l'affiche qui offre une grande liberté créatrice.Cette exposition est à découvrir jusqu'au 28 mai au 11, rue Saint-Jacques à Tournai.L’exposition se complète par un programme d’activités culturelles variées destinées à séduire petits et grands. La liste complète est d'ailleurs à découvrir via www.triennaleintersections.be