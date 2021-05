La Cancanière est le magasin de seconde main de la maison de jeunes tournaisienne, Masure 14. Vielle de plus de 30 ans, la boutique s’est donnée pour but de suivre trois principes.



D’abord l’aspect économique car les bénéfices du magasin sont reversés à Masure 14, qui organise grâce à l’argent récolté des activités. Ensuite, l’aspect social car la Cancanière, au-delà d’un magasin, est un lieu d’échanges qui accueille d’ailleurs une dizaine de bénévoles. Grâce à elle, on retrouve l’ambiance qui régnait dans le quartier il y a 30 ans.



“La Cancanière est un endroit convivial où beaucoup viennent juste pour boire un thé et discuter, surtout en cette période assez compliquée. C’est une boutique qui fait vivre le quartier Sainte-Marguerite”, confie Geneviève, responsable du magasin.



Vient enfin l’aspect écologique. En effet, tous les articles du magasin proviennent de dons. Chacun peut venir y déposer des objets, des livres, des vêtements afin qu’ils soient revendus à bas prix. C’est donc pour honorer la boutique que Masure 14 organise la fête de la Cancanière, qui réunit tous ces principes.



“Chacun vide son grenier et vient vendre ce qu’il n’utilise plus. La brocante se passera dans les rues As Pois et Jean Noté. Au-delà de l’aspect financier, cette brocante a pour but de faire vivre le quartier et favoriser les échanges intergénérationnels. Le principe même de la Cancanière c’est de cancaner !”, affirme Johakim Chajia, coordinateur de Masure 14.



Les précédentes éditions avaient très bien marché. Masure 14 espère que cette année sera aussi un succès malgré la crise sanitaire. Ceux qui souhaitent réserver un emplacement afin de se débarrasser et d’aider financièrement la maison de jeunes peuvent appeler le 0477.918.924.