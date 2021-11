Les pompiers sont intervenus, ce lundi, en fin de journée, au Grand Large de Péronnes, et plus précisément à hauteur de l’écluse du canal.

Alors qu’elle promenait ses deux chiens sur le chemin de halage, une dame est tombée à l’eau. Heureusement, un témoin a été de la chute et a pu lui venir rapidement en aide.

"Des personnes l’ont aidée à se maintenir hors de l’eau grâce à un bâton ou une corde, précise le capitaine Johan Fastrez, responsable de l’intervention pour la zone de secours de Wallonie picarde. À notre arrivée, nous avons pu lui jeter une bouée, et nous avons réussi à la sortir de l’eau après l’installation d’une échelle. En état d’hypothermie, la dame a été prise en charge par une ambulance et un SMUR avant d’être transférée en milieu hospitalier. Les deux chiens ont aussi pu être sortis de l’eau sains et saufs."

Les pompiers ont envoyé sur place une autopompe, un véhicule avec un bateau et trois plongeurs avaient été sollicités, mais n’ont pas dû intervenir.